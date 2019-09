Svizzera, Federcalcio multata per licenza UEFA concessa al Sion

La Federcalcio svizzera è stata multata di 50mila euro dalla UEFA per aver concesso la licenza al Sion per la partecipazione all'Europa League nel 2017-18. In quel periodo il club fu poi sanzionato dalla stessa UEFA con l'esclusione dalle coppe europee per due anni a seguito di alcuni problemi emresi con il Sochaux per il trasferimento di Ishmael Yartey.