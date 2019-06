Svizzera-Inghilterra 0-0, fine primo tempo senza gol: traversa di Kane

© foto di Imago/Image Sport

E' terminato il primo tempo di Svizzera-Inghilterra, finale per il 3° e il 4° di Nations League. La gara è ancora bloccata sullo 0-0 dopo 45 minuti in cui le due squadre sono sembrate un po' bloccate e non riuscite a creare grandissime occasioni. Da segnalare però la traversa iniziale di Kane, una delle poche emozioni di questa prima parte. Fine primo tempo: Svizzera-Inghilterra 0-0.

NATIONS LEAGUE

Finale 3° - 4° posto

Svizzera-Inghilterra 0-0 al 45'

20.45 FINALE

