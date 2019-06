Svizzera-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Seferovic sfida Harry Kane

Alle 15 è in programma la finale per il terzo e quarto posto della Nations League e si sfideranno Svizzera e Inghilterra, sconfitte da Portogallo e Olanda che invece questa sera si giocheranno il trofeo. La squadra elvetica scenderà in campo con un 3-4-3 e un tridente formato da Shaqiri, Seferovic e Fernandes. L'Inghilterra invece si schiererà con un 4-2-3-1 e Lingard, Dele Alli e Sterling che agiranno alle spalle di Harry Kane, preferito a Rashford.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Elvedi; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri, Seferovic, Fernandes.



INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Rose, Maguire, Gomez, Alexander-Arnold; Delph, Dier; Lingard, Dele Alli, Sterling; Kane.