Svizzera italiana sogna nuovamente l'Europa, Lugano balza al 4° posto

Il Lugano sogna l'Europa. I ticinesi vincono 3-0 contro lo Zurigo nell'anticipo del 30° turno del campionato svizzero e si portano al quarto posto in classifica, valido per i preliminari di Europa League. Nell'altro incontro giocato in serata da segnalare il successo del Basilea (3-0) sul campo del Sion.