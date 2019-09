© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct della Svizzera, Vladimir Petkovic ha commentato il rotondo successo contro Gibilterra. "Abbiamo avuto veramente troppe occasioni per essere solo 4-0 - ha spiegato il ct rossocrociato - avremmo dovuto essere molto più concreti, perché ci serve ogni gol. Volevamo vincere facendo più gol possibili. Abbiamo avuto tante occasioni e penso che avremmo dovuto farne qualcuno in più. Il pareggio della Danimarca è una buona notizia, ma penso che dobbiamo guardare a noi, perché abbiamo le qualità per andare a vincere questo girone".