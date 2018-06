Svizzera, Shaqiri: "Con la Spagna gara importante per noi e Petkovic"

© foto di Imago/Image Sport

Domani sera la Svizzera affronterà la Spagna in amichevole e l'attaccante Xherdan Shaqiri sulla sfida ha detto: "Questa partita contro la Spagna non sarà come quella contro il Brasile, ci sarà più pressione contro il Brasile, logicamente. Contro la Spagna è un'amichevole, anche se è una squadra di primo livello e uno delle favoriti. Sarà difficile, ma sarà anche importante dimostrare che siamo solidi. Abbiamo sempre dimostrato di poterci misurare contro le grandi. Questo sarà un aiuto per l'allenatore e ci aiuterà a vedere dove siamo. Siamo lieti di poter giocare questa gara".