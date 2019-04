Stella della nazionale tedesca femminile – 96 presenze e 64 reti tra il 1996 e il 2012 – e del calcio femminile tedesco – con 314 reti è la migliore bomber della Bundesliga – poi allenatrice della squadra femminile del Duisburg e infine dell’Under 17 del Viktoria Colonia. Tutto questo era Inka Grings prima di ieri. Da oggi invece, e non è un pesce d’aprile, l’ex calciatrice entra nella storia del calcio tedesco per un altro motivo: sarà la prima donna a guidare una squadra maschile appartenente alle prime quattro leghe. Si tratta del SV Straelen, che milita in Regionalliga West (la quarta divisione) che ha deciso di affidare a lei le sorti del club. “Sono felice che Inka abbia accettato, ha molte energie e ora potrà rimboccarsi le maniche”, ha spiegato il presidente Hermann Tecklenburg, marito di quella Marina Voss, ex calciatrice e attuale ct della Germania femminile, che ha messo una buona parola nei confronti della collega. Grings sarà affiancata sulla panchina da Thomas Drotboom.