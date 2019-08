© foto di Imago/Image Sport

Daniel Sturridge è già in Turchia per firmare col Trabzonspor. Secondo quanto riporta Fanatik, sarebbe finalmente arrivata alla puntata finale la 'telenovela' di mercato legata al futuro dell'ex attaccante del Liverpool. Attualmente svincolato, il classe '89 era stato accostato anche a diverse squadre italiane, come Bologna e Atalanta.