Swansea, l'Everton non molla Sigurdsson: pronti 35 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante i continui rifiuti dello Swansea, l'Everton ha intenzione di insistere per l'acquisto di Gylfi Sigurdsson. Secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra infatti, Koeman sta spingendo per l'ex Tottenham e i Toffees sono pronti ad offrire 35 milioni di euro per il suo cartellino.