Swansea, pres. Jenkins: "Difficile sostituire Sigurdsson, ma buon mercato"

Tempo di bilanci per il presidente dello Swansea, Huw Jenkins, dopo un mercato che ha visto la formazione gallese indebolita per le cessioni di Llorente e Sigurdsson: "È stata una finestra di mercato difficile. Abbiamo perso i nostri migliori marcatori ed è difficile rimpiazzarli. L'offerta ricevuta per Sigurdsson era troppo alta, dovevamo fare la scelta giusta. Credo che abbiamo agito bene nonostante il poco tempo avuto a disposizione per sostituirlo. Probabilmente avremmo potuto fare di più, ma è importante prestare attenzione al bilancio".