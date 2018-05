Swansea, Renato Sanches scherza sui social e fa irritare i tifosi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Renato Sanches è tornato a far parlare i tifosi dello Swansea. Considerato uno dei flop di questa stagione in Premier, il portoghese è di nuovo alla ribalta, ma non per motivi calcistici. Dopo il brutto ko con il Southampton, Renato Sanches ha deciso di postare alcune foto sui social che lo ritraggono mentre si diverte a coprirsi la faccia con una maschera. E su di lui, come riporta A Bola, sono piovute tante critiche dai tifosi: "Non è un calciatore con la giusta attitudine per giocare", ha scritto qualcuno. Oppure: "I giocatori di oggi sui preoccupano di più a stare sui social che a lavorare sul campo".