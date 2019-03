Dominik Szoboszlai ha appena firmato il rinnovo col Red Bull Salisburgo fino al 2022, mentre il centrocampista ungherese ha affidato al profilo Twitter del club austriaco la propria soddisfazione dopo aver raggiunto l'intesa per il nuovo contratto. "Per me è importante far parte di questa squadra e di questo club, ho ricevuto il supporto dello staff e dell'intera dirigenza in questi ultimi anni. Sono convinto di essere in un ambiente ideale per migliorare ulteriormente, per questo ho deciso di estendere il mio contratto col Salisburgo", le parole del classe 2000.