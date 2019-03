Tadic, quando lasciare la Premier è un affare. E L'Equipe gli dà 10

© foto di Giacomo Iacobellis

Dusan Tadic è il simbolo dell'Ajax che umilia ed elimina il Real Madrid. Il serbo ha trascinato i lancieri nella notte del Bernabéu con un gol e due assist. Una prestazione tanto maiuscola che il quotidiano francese L'Equipe ha deciso di dargli 10 in pagella.

Una vera rivincita per il serbo, il cui ritorno in Olanda sopo l'esperienza al Southampton sembrava un passo indietro in carriera. L'inizio, a 30 anni, della parabola discendente. Niente di più sbagliato: il passaggio ad Amsterdam ha significato una città più affascinante, un club più glorioso e il palcoscenico della Champions League, da condividere con una serie di ragazzini terribili e talentuosi.

Per averlo i lancieri hanno sborsato 13 milioni, cifra astronomica considerata la realtà olandese. Soldi già ripagati dalla clamorosa cavalcata nel massimo torneo continentale, che sta vedendo la squadra nella Top 8 per la prima volta dopo 16 anni. A oggi i numeri di Tadic sono impressionanti: 40 presenze in tutte le competizioni, con 26 reti e 15 assist. Comunque vada a finire la stagione, è già un successo.