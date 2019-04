© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolás Tagliafico (26) punta la Premier League. L'esterno argentino dell'Ajax piace all'Atletico Madrid, ma ha aperto a un trasferimento in Inghilterra a partire dalla prossima estate. "Quando ero bambino, avevo un obiettivo: arrivare in Europa e giocare nel torneo più competitivo, per il momento la Premier è il migliore del Vecchio Continente", le parole del calciatore.