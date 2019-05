"È una grande notizia per l'Ajax e un buon segnale per il gruppo". Marc Overmars, ds dell'Ajax, commenta così la decisione di Nicolas Tagliafico, che si è tolto dal mercato nella giornata di oggi: "Dimostra che siamo ambiziosi, anche per il futuro". Reazioni positive anche dal tecnico Erin ten Hag: "Fantastico, Nico porta tanta grinta ed è incredibilmente importante per noi. Stiamo vivendo una buona stagione, ma vogliamo costruire la miglior squadra possibile anche per la prossima. Prima Onana, ora Tagliafico: buone notizie".