Taison, dito medio ai razzisti e sfogo sui social: "Non starò mai zitto!"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Taison come Mario Balotelli . Ieri sera, nel corso della partita tra Shakhtar e Dinamo Kiev, il calciatore brasiliano ha risposto agli insulti razzisti dei tifosi avversari mostrando loro il dito medio e scagliando via il pallone.

Espulso dall'arbitro e uscito in lacrime dal terreno di gioco, Taison si è poi sfogato così poche ore dopo su Instagram: "Amo la mia razza, combatto per il colore, tutto ciò che faccio è per noi, è per amore... Non starò mai zitto di fronte a un atto così disumano e spregevole! Le mie lacrime erano di indignazione, ripudio e impotenza; impotenza per non poter far nulla in quel momento! Ma ci viene insegnato a essere forti e a combattere! Combattiamo per i nostri diritti e per l'uguaglianza! Il mio ruolo è quello di combattere, battermi il petto, sollevare la testa e continuare a combattere sempre! In una società razzista, non è sufficiente non essere razzisti, dobbiamo essere antirazzisti! Il calcio ha bisogno di più rispetto, il mondo ha bisogno di più rispetto! Grazie a tutti per i messaggi di supporto! Continuiamo con la lotta... No al razzismo". Un post, con tanto di foto del suo gestaccio ai supporters della Dinamo, che ha trovato pieno sostegno da parte di tanti connazionali, quali per esempio Neymar, Gabriel Jesus, Willian e Douglas Costa.