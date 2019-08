Tanto rumore per nulla: Bale e James, il futuro è al Real Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanto rumore per nulla, almeno così sembra. Gareth Bale e James Rodriguez, salvo clamorosi colpi di scena, resteranno al Real Madrid. In particolare, il colombiano si è rivisto con la camiseta blanca 825 giorni dopo l'ultima volta. 57 minuti contro il Villarreal, prima di uscire per problemi fisici. Una prova comunque positiva, tanto che è stata accolta con l'apprezzamento dell'esigente pubblico madrilista. E le parole pronunciate dal giocatore, "Tornare al Bernabeu è stata una sensazione unica" rafforzano la sua permanenza, nonostante Zinedine Zidane, che comunque si è lasciato andare in giudizi lusinghieri nei suoi confronti. Il grave infortunio di Asensio e lo stop di Hazard lasciando in stand-by il mercato in uscita. Solo l'arrivo di Neymar potrebbe cambiare le cose.

Decisamente più delineata la situazione di Gareth Bale: sfumato il trasferimento in Cina e terminato il mercato inglese, non ci sono altre opzioni considerato l'alto ingaggio. Due partite da titolare su due e un assist nella gara d'esordio contro il Celta. Contratto in scadenza nel 2022 e poca intenzione di cambiare aria, nonostante il rapporto tutt'altro che disteso (eufemismo) con l'allenatore. Del resto lo stesso Bale aveva dichiarato qualche settimana fa di essere disposto persino a restare a Madrid fino alla fine del contratto a giocare a golf.