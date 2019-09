Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, presente al Soccerex di Lisbona ha parlato del trasferimento di Neymar, escludendo un suo ritorno in Spagna: "Si ritirerà al PSG" assicura, aggiungendo come un trasferimento fuori mercato come il suo sia "Impossibile da rimetterlo nuovamente sul mercato" spiegando il motivo: "Era impossibile valutare un giocatore 226 milioni di euro e 27 milioni netti di ingaggio. Quello di Neymar è la dimostrazione dell'anomalia del sistema di controllo economico del calcio europeo".