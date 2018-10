Tebas risponde ad Aganzo: "Barça e Girona vogliono giocare negli USA"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Continua il botta e risposta tra il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, e quello dell'assocalciatori, David Aganzo. Quest'ultimo ha posto il veto assoluto all'idea di giocare una partita del campionato spagnolo - nella fattispecie Barcellona-Girona nel gennaio 2019 - negli USA: "Lo abbiamo ripetuto 200 milioni di volte, non giocheremo a Miami", ha dichiarato Aganzo. Pronta la contorisposta di Tebas alla CNN: "Scommetto 10mila dollari che sarà così. Conosco bene la Spagna e il mondo dello sport. sapevo che non sarebbe stato facile e conosco i disagi che quest'idea può comportare. Barcellona e Girona hanno accettato la proposta e offriranno ai propri tifosi dei pacchetti specifici per affrontare la lunga trasferta".