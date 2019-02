Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha commentato le parole di Gerard Piqué, il quale ha invitato le televisioni spagnole ad occuparsi maggiormente degli independentisti catalani (nell'intervista il giocatore li ha chiamati "prigionieri politici") a processo e meno di questioni calcistiche, in particolar modo sull'utilizzo del VAR: "Gerard è un buon calciatore, un grande centrale difensivo ma di Giustizia se ne intende poco. Non ci sono prigionieri politici in questo Paese. Ci sono persone che, secondo l'accusa, hanno cercato di commettere un reato di ribellione e c'è un processo. Ripeto, grande calciatore, grande imprenditore sportivo ma scarso giurista".