© foto di Imago Sportfotodienst

Lungo stop per Leroy Sanè, ala tedesca in trattativa per il trasferimento dal Manchester City al Bayern Monaco. Con un comunicato, il club inglese ha reso noto che il calciatore classe '96 durante la sfida contro il Liverpool valida per il Community Shield ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento chirurgico è previsto per la prossima settimana, Sanè dovrà restare ai box almeno per sei mesi e, a questo punto, è molto difficile che il Bayern possa completare l'operazione.