Tempi duri per Neymar. Tuchel chiaro: "Non è possibile comportarsi così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il pugno rifilato da Neymar a un tifoso del Rennes dopo la sconfitta del PSG in finale di Coppa di Francia potrebbe costare caro al campione brasiliano. Già al centro delle polemiche per la pesante squalifica rimediata in Champions League dopo gli insulti social post-Manchester United, Neymar è infatti stato criticato duramente dal suo allenatore, Thomas Tuchel: "È una cosa che non mi piace. Non è possibile fare una cosa del genere. Non ho visto, ma me l'hanno raccontato. Ero lì anch'io e non è facile salire le scale dopo una sconfitta, è super difficile, ma dobbiamo accettarlo. Se si vince è facile, se si perde bisogna farlo e mostrare rispetto. Sempre. Non è possibile mettersi a litigare con un tifoso".