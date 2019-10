Tensione a Barcellona, oggi si decide il rinvio a dicembre del Clasico

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid previsto inizialmente per il prossimo 26 ottobre al Camp Nou verrà rimandato per "alto rischio incidenti". Nello stesso giorno è prevista una manifestazione ad alta tensione per l'arresto dei leader indipendentisti e dunque il Consiglio Superiore dello Sport sta valutando lo spostamento del big match a mercoledì 4 dicembre o a mercoledì 18. La decisione è prevista per la giornata di oggi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.