Tensioni nel PSG, l'apertura de L'Equipe: "Scricchiolio interno"

© foto di Dimitri Conti

Ieri è stato diffuso il report medico sulle condizioni di saluti di Mbappé e Cavani, entrambi in procinto di osservare un mese circa di stop per infortunio. "Scricchiolio interno", è il titolo che si legge quest'oggi nella prima pagina di L'Equipe. Il più importante quotidiano sportivo francese fa riferimento alle crescenti tensioni in casa PSG dell'allenatore Tuchel, ulteriormente accresciute nei confronti dello staff medico con gli ultimi due infortuni di peso, ma anche verso il tecnico stesso. Ecco di seguito l'apertura odierna del giornale transalpino.