Terremoto in Belgio: perquisizioni a tappeto per sospetti di frode

Terremoto in Belgio dove è stato effettuato un blitz in diverse società calcistiche, dieci delle quali del massimo campionato. Accertati i controlli nelle sedi di Brugge, Standard, Anderlecht, Oostende e Genk, mentre Charleroi ed Eupen affermano di non aver subito alcuna perquisizione. L'inchiesta riguarda frodi fiscali e incontri truccati. 44 le perquisizioni fatte in tutto il paese, ai responsabili delle società, agli agenti di calciatori, agli arbitri, a un allenatore, ad alcuni giornalisti, a un avvocato e ad alcuni eventuali complici.