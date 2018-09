© foto di Image Sport

Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di John Terry allo Spartak Mosca (comprese le visite mediche già superate e il contratto pronto per essere firmato). Poi, nella giornata di ieri, il dietrofront del difensore con la motivazione ufficiale legata alla famiglia e all'eventuale spostamento in Russia. Secondo indiscrezioni riportate dall'edizione odierna del Sun, però, ci sarebbe anche altro. Terry infatti avrebbe tra le mani un'offerta del suo vecchio club per cominciare ad allenare. Il Chelsea sarebbe disposto a coinvolgere l'ex capitano così come fatto dal Liverpool con Steven Gerrard: ovvero lanciarlo nel mondo dell'Academy del club, fargli fare esperienza in altri club e poi riportarlo alla base come manager della prima squadra. Terry non vorrebbe appendere gli scarpini al chiodo, ma starebbe comunque pensando a un futuro da allenatore della squadra che gli ha permesso di alzare cinque Premier League e una Champions League.