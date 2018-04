The Sun, ironia sulle parole di Wenger: "Farcenal"

© foto di Mocciaro

Solito gioco di parole sulla prima del The Sun che scrive "Farcenal" sopra una foto di Arsene Wenger. Il titolo è la fusione fra 'farce', ovvero 'farsa', e Arsenal. Sullo sfondo Arsene Wenger e le sue dichiarazioni di ieri. Alle 12.43 ora locale il francese aveva confidato "l'addio non è dipeso da me", salvo poi rettificare alle 20: "Io e l'Arsenal abbiamo trovato un accordo per il mio addio".