Thiago giura amore al Bayern: "Perché non restare qui per sempre?"

Lunga intervista di Thiago Alcantara, regista del Bayern Monaco, ai canali ufficiali del club bavarese. "Qui sto alla grande. La mia famiglia è felice, Monaco è una città fantastica dove vivere. Quindi, perché non restare per tutta la carriera?". I titoli vinti lo hanno evidentemente convinto a proseguire a Säbener Straße. "Vogliamo vincere tutti i titoli, da quando sono qui, da sei anni, abbiamo sempre vinto qualcosa. Ok, leggo elogi e critiche, è una montagna russa ma lo accetto".