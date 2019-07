Thiago Motta: "Giusto che lasciassi il PSG U-19. Spero di tornare a Parigi"

Parlando a L'Equipe, Thiago Motta, ormai ex allenatore del PSG U-19, è tornato sulla sua decisione di abbandonare le giovanili parigine, auspicandosi però di poter tornare presto nella capitale francese: "In quel momento si trattava della scelta giusta da prendere. Spero di poter mettermi nelle condizioni, perché no, di poter tornare un giorno su questa panchina. Il mio desiderio oggi è quello di far venire dei dubbi a Nasser (il presidente Al-Khelaifi, ndr) che possa essere io il candidato ideale a guidare la prima squadra".