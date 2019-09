Thiago Motta sul PSG: "Ligue 1 poco allenante? No, è un vantaggio"

© foto di Federico De Luca

Thiago Motta, storico ex centrocampista del PSG nonché protagonista con l'Inter del Triplete, ha parlato a L'Equipe della squadra di Tuchel: "Se mi chiedete se il PSG è una delle candidate alla vittoria della Champions, la risposta è ovviamente sì, anche se i suoi recenti fallimenti contraddicono quanto sto dicendo. Il Paris ha la squadra, il gioco e le ambizioni per essere nel gruppo delle contendenti al titolo insieme a Barcellona, Real Madrid, Liverpool e Manchester City".

Il livello della Ligue 1 è un limite per il PSG in chiave europea?

"Prima dell'ultimo Man United-PSG, la squadra è stata in grando di mandare in campo in campionato una formazione senza otto titolari perché aveva quindici punti di vantaggio sulla seconda. Una cosa impensabile per il City e il Liverpool".

Qual è il motivo per cui il PSG ha questa sorta di blocco europeo?

"All'interno del club, vivono con eccessiva euforia ed enfasi i big match di Champions. Hanno troppa fiducia nella vittoria che poi non si traduce in vittoria. Per vincere la Champions, devi trovare il giusto equilibrio tra motivazione e fiducia, che il PSG non ha ancora raggiunto".