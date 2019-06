Thiago Silva: "Neymar via dal PSG? L'importante è che sia felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro il Perù, il capitano del Brasile Thiago Silva ha parlato della situazione di Neymar, accostato ad un ritorno al Barcellona: "La gente parla molto di questo e molte versioni sono state ascoltate ovunque. Al momento non possiamo dire nulla ma l'importante è che sia felice al PSG o in un altro club. La cosa più importante in questo momento è la persona e il giocatore. Io voglio che rimanga e continui il progetto".