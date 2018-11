Thorgan Hazard su Eden: "Ha fatto bene a restare. Real in ricostruzione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Thorgan Hazard, attaccante del Borussia Mönchengladbach ha parlato alla rivista belga HLN del fratello Eden e del suo futuro, assicurando che la scelta di restare al Chelsea sia stata la migliore fatta: "Il Chelsea non era interessato a cederlo e ha iniziato bene la stagione. Il Real Madrid è in un momento complesso. Hanno esonerato l'allenatore, i giocatori chiave sono andati via. Insomma, è in ricostruzione. Credo che Eden aspetterà il termine della stagione. Lo conosco, in questo momento non sta pensando di partire. Darà tutto per il Chelsea e se un giorno dovesse andar via lo farà non prima di aver giocato correttamente".