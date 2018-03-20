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Europa

Thuram: "Al Barcellona ti danno una filosofia, un'appartenenza"

20.03.2018 22:19 di Simone Lorini  Twitter:    articolo letto 6491 volte
© foto di Federico De Luca

In una intervista concessa all’agenzia di stampa iberica Efe, l’ex giocatore di Juventus e Parma Lillian Thuram ha parlato del suo periodo al Barcellona: “Quello che mi piace del club è che ci sono giocatori giovani, perché questo ti dà una filosofia, l’appartenenza di squadra. Quando sono arrivato, nel 2006, ​​mi sono chiesto: ‘Quello che stavamo facendo prima che sport era?’. Quando sono arrivato era troppo vecchio (34 anni), ma è stata un’esperienza molto importante per me”

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