Tifosi lanciano moneta verso Lingard: inchiesta FA su Arsenal-Man United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Federcalcio inglese ha aperto un'inchiesta su un episodio increscioso avvenuto durante la sfida di FA Cup tra Arsenal e Manchester United, disputata venerdì scorso in casa dei Gunners e vinta per 3-1 dagli uomini di Solskjaer. In particolare, si starebbe indagando sul presunto lancio di una monetina verso il centrocampista ospite Jesse Lingard. La FA è al lavoro per far luce sull'accaduto.