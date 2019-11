Tifoso a Campuzano: "La tua maglia per il like alla mia donna"

Curioso siparietto all'aeroporto di Budapest. Appena atterrato in Ungheria per affrontare il Ferencvaros (oggi alle 18.55) in Europa League, il calciatore dell'Espanyol, Victor Campuzano, ieri è stato accolto da un tifoso con uno striscione speciale: "Campuzano hai dato un like alla mia ragazza, ora dammi la tua maglietta", il messaggio rivolto all'attaccante classe '97. Con tanto di prova stampata del "Mi piace" galeotto su Instagram.

Campuzano loves girls and her boyfriend makes this banner https://t.co/jXk54LsPXw pic.twitter.com/HhsJ7kfhM1 — FR24 News (@FR24news) November 28, 2019