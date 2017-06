Tim Sherwood: "Terry ottimo professionista. Perfetto per l'Aston Villa"

© foto di Image Sport

L'ex manager dell'Aston Villa, Tim Sherwood, ha detto la sua in merito alla possibilità da parte del club inglese di tesserare John Terry: "Penso che sia una buona mossa. Terry è un ottimo professionista, non solo per quello che ti dà in campo. L'Aston Villa ha bisogno di questi giocatori che fanno crescere tutta la rosa".