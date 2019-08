© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Afriyie Acquah è pronto a diventare un nuovo calciatore del Malatyaspor. Battuta la concorrenza del Goztepe, che aveva messo sul piatto un biennale da 800mila euro a stagione. La società di Malatya ha offerto un milione di euro netto a stagione fino a giugno 2021 e ha strappato l'accordo col calciatore, che è già volato in Turchia per sostenere le visite mediche.

Acquah, ex Empoli, Torino, Sampdoria, Parma e Palermo, era svincolato dopo la scadenza del contratto col club del patron Corsi.