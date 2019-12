© foto di Federico De Luca

L'italiano Massimo Carrera riparte dalla Grecia. L'accordo con l'AEK Atene sembra dietro l'angolo, con la società della Capitale che ha deciso di cambiare dopo il ko per 1-0 contro l'OFI Creta. Il club ellenico aveva come primo nome quello del russo Leonid Slutsky, ex ct della Russia e reduce dall'ultima esperienza al Vitesse Arnhem in Eredivisie olandese. In data odierna, però, sono naufragate le trattative col tecnico classe '71 russo e allora la virata forte su Carrera, ex allenatore dello Spartak Mosca, come raccolto da TMW. Fonti vicine all'AEK parlano di un intesa verbale su un contratto di una stagione con opzione su quella successiva. Domani Carrera potrebbe volare per la Grecia per definire i dettagli del nuovo accordo.