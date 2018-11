TMW - Ajax, nuovi contatti con il Boca: è fatta per Magallan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La volta buona. Dopo i contatti dell’estate, Lisandro Magallan sta per diventare per davvero un giocatore del Boca. A far bloccare l’affare la scorsa sessione di mercato alcune incomprensioni di natura economica e Gustavo Gomez che era in trattativa con il Boca. Ora non ci sono ostacoli (e Gustavo Gomez gioca nel Palmeiras). Magallan viaggia verso l’Ajax, è fatta per i prossimi cinque anni...