Fonte: Andrea Losapio

Onana, portiere dell'Ajax, ha parlato a margine della premiazione per il Pallone d'Oro a Parigi:

Pensa che sia giusto che abbia vinto Messi?

"Leo è il migliore del mondo ma secondo me avrebbe meritato il premio anche Mané. Lui e Salah hanno fatto benissimo l'anno scorso e questo gli va riconosciuto anche senza il premio".

De Ligt?

E' un grande giocatore. Sono contento di aver giocato con lui".

Dopo la semifinale della passata stagione, dove volete arrivare quest'anno?

"Non so cosa succederà ma la nostra ambizione è andare lontano in Champions e dare il massimo partita dopo partita.

Chi vincerà il premio come miglior calciatore africano dell'anno?

"Non so. Quello che è certo è che sono tutti calciatori molto forti".

Cosa si prova a essere qui?

"Io sono felice di essere qui, è una sorpresa. Non è facile essere qui visto che sono un portiere. Sono molto onorato".