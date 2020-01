Con l'arrivo di Mario Mandzukic e quello prossimo venturo di Kwang Song Han - entrambi dalla Juventus - per Almoez Ali lo spazio all'Al Duahail rischiava di essere davvero troppo poco. E per questo l'attaccante del Qatar, rivelazione e cannoniere con 9 reti dell'ultima Coppa d'Asia (vinta proprio dal Qatar), aveva deciso di provare l'esperienza in Europa, e più precisamente in Austria. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la sua destinazione sarà il Lask (non più Linz dopo il cambio di sede) dove il calciatore aveva mosso i suoi primi passi da professionista giocando nove gare con una rete all'attivo nella stagione 2015/16.

Il club austriaco fa parte della galassia Aspire Academy, accademia d'eccellenza sportiva del piccolo Paese della penisola Arabica, che negli anni ha costruito una serie di contatti molto forti e radicati con diversi club europei fra cui appunto quello bianconero che è attualmente in lotta con il Red Bull Salisburgo per il titolo. Una sfida che da febbraio, quando riprenderà il campionato austriaco, vedrà il classe '96 Almoez Ali fra i protagonisti.