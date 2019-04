TMW - Albacete-Manaj, si al riscatto. E piace in Germania

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rey Manaj e l’Albacete, riscatto ad un passo. L’attaccante di proprietà dell’Inter è vicino ad essere riscattato dal club spagnolo. Ma il futuro potrebbe essere in Germania. Ci pensa il Mainz, contatti in corso. E sullo sfondo il Fortuna Düsseldorf che studia la situazione. Futuro da scrivere per Manaj, tra il riscatto dell’Albacete e le sirene tedesche...