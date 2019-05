Offerta per Gianluca Curci dalla Turchia. In settimana, in Italia il direttore sportivo dell'Ankaragucu Hasan Bilgili è sbarcato in Italia per parlare col procuratore Alexander Garini dell'estremo difensore classe '85, in scadenza di contratto con l'Hammarby. Offerto un biennale da 350mila euro complessivi a partire dalla prossima estate.