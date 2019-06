TMW - Arda, il giovane Careccia in prova nella prima divisione bulgara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un italiano nella Serie A bulgara. Si tratta di Samuele Careccia, centrocampista classe '98 cresciuto nella Primavera del Milan per poi trasferirsi al Varese e al Caravaggio. L'Arda Kardzhali ha infatti deciso di accoglierlo e valutarlo per i prossimi dieci giorni, poi scioglierà le riserve e deciderà se tesserare o meno il ragazzo. Intanto Careccia avrà la chance di mettersi in mostra in due amichevoli, tra le file della formazione appena promossa nella massima categoria bulgara.