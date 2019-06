TMW - Arsenal, pronta l'offerta per il talento brasiliano Reinier

Fonte: Marco Conterio

L'Arsenal sta studiando un interessante colpo in prospettiva. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club londinese sarebbe molto interessato a Reinier Jesus Carvalho, classe 2002 in forza al Flamengo. Si tratta di un trequartista che può giocare anche come esterno offensivo, capitano della Nazionale Under-17 brasiliana, con cui ha disputato nove partite, realizzando 5 reti. I Gunners dovrebbero presto formalizzare un'offerta per un giocatore già molto ambito.