© foto di Lorenzo Di Benedetto

Uno degli obiettivi più sensibili per Raul Sanllehi, head of football dell'Arsenal, era Monchi. Solo che l'ex direttore sportivo della Roma ha ceduto al romantico richiamo di Siviglia ma non per questo, non perché l'obiettivo è mancato, i Gunners non inseriranno un uomo mercato nel proprio organigramma. La prossima settimana in America ci sarà un summit importante per decidere quel che sarà il progetto e gli investimenti in vista della stagione che verrà. L'intenzione è quella di prendere poi un direttore sportivo e il cerchio dei nomi si sta stringendo sempre intorno ad Andoni Zubizarreta, da tempo uomo mercato dell'Olympique Marsiglia, e a Robert Fernandez. Entrambi sono nomi ben noti a Sanllehi ai tempi di Barcellona e quel che filtra da Londra è che l'head of football dell'Arsenal vorrebbe al suo fianco un nome che conosce bene. Proprio come Zubi e Fernandez.