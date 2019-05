© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antoine Griezmann ha comunicato l'addio all'Atletico Madrid, Diego Costa è in bilico ma Diego Pablo Simeone dovrebbe ripartire da Alvaro Morata in attesa di altri colpi per potenziare il suo attacco. Arrivano conferme raccolte da Tuttomercatoweb.com, con i colchoneros che riscatteranno l'ex calciatore del Real Madrid e della Juventus nel giro delle prossime settimane. Al Chelsea, che a gennaio ha ceduto il classe '92 ai materassai, andranno 56 milioni di euro come pattuito durante la sessione invernale di mercato. ​A prescindere dal riscatto di Gonzalo Higuain da parte dei londinesi, in quanto il Pipita potrebbe tornare alla Juventus entro luglio.

L'esperienza al Wanda Metropolitano non è stata eccezionale, almeno finora. Perché Morata ha disputato 15 gare nella Liga ai titoli di coda con sei gol all'attivo, in Champions League due presenze - per un totale di 122' complessivi - contro la Juventus agli ottavi. Con tanto di eliminazione maturata a Torino, nel suo vecchio stadio. Tuttavia l'Atletico ha deciso di riscattare Morata, con la certezza di ripartire insieme dopo una stagione difficile. ​