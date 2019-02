TMW - Augsburg, l'attaccante brasiliano Caiuby passa al Grasshoppers

© foto di Federico De Luca

Caiuby Francisco da Silva, noto semplicemente come Caiuby, lascia l'Aubsburg. L'attaccante brasiliano in queste ore ha raggiunto Zurigo per chiudere l'accordo col Grasshoppers: sarà un prestito fino al termine della stagione. In Svizzera c'è tempo fino alla giornata di domani per definire acquisti.