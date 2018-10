TMW - Barcellona, si lavora ad una tripla operazione da 120 mln con l’Ajax

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filo diretto Barcellona-Ajax. Blaugrana a lavoro per una tripla operazione con gli olandesi. Contatti fitti tra i dirigenti del Barça e il ds Marc Overmars, nel mirino De Ligt, Frenkie De Jong e Noussair Mazraoui. Valutazione dell’Ajax di circa 120 milioni per la vendita dei tre calciatori. Trattativa già in corso, che può svilupparsi per la prossima stagione. Il Barça si muove, a lavoro per un triplo colpo dall’Ajax...