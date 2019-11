© foto di Imago/Image Sport

Bayer Leverkusen al lavoro sul mercato. Contatti in corso per Exequiel Palacios, centrocampista del River Plate. Richiesta di circa 20 milioni, il club tedesco è al momento in pole. Sul giocatore c’è anche l’Ajax che sembrerebbe disposto ad offrire 14-15 milioni. Si cerca una soluzione e di limare la distanza tra domanda e offerta. L’Ajax si muove, nel mirino c’è Exequiel Palacios. Ma il Bayer Leverkusen prova a mettere la freccia...